СКА подписал контракт с Никитой Гусевым до 2024 года. Он во 2-й раз подряд вернулся в клуб по ходу сезона

Теги СКА переходы КХЛ Никита Гусев Хоккей

СКА подписал контракт с Никитой Гусевым до 2024 года. 

Клуб из Санкт-Петербурга официально объявил о возвращении 30-летнего нападающего в команду. 

«Ждали? Конечно! Добро пожаловать в СКА, Никита!

Контракт с нападающим подписан до конца сезона-2023/24. Ждем на льду, #97!» – говорится в телеграм-канале СКА. 

Гусев играл за команду с 2015 по 2019 годы, а также в сезоне-2021/22. С 248 голевыми передачами он является лучшим ассистентом в истории клуба, а в списке бомбардиров занимает 2-е место с 369 (121+248) очками в 319 матчах. 

Отметим, что форвард вернулся в команду по ходу сезона во 2-й раз подряд.

В прошлом и этом году Гусев стремился подписать контракт в НХЛ и пропускал начало сезона КХЛ, так как изучал варианты продолжения карьеры за океаном. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные