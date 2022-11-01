СКА подписал контракт с Никитой Гусевым до 2024 года. Он во 2-й раз подряд вернулся в клуб по ходу сезона

подписал контракт с до 2024 года.

Клуб из Санкт-Петербурга официально объявил о возвращении 30-летнего нападающего в команду.

«Ждали? Конечно! Добро пожаловать в СКА, Никита!

Контракт с нападающим подписан до конца сезона-2023/24. Ждем на льду, #97!» – говорится в телеграм-канале СКА.

Гусев играл за команду с 2015 по 2019 годы, а также в сезоне-2021/22. С 248 голевыми передачами он является лучшим ассистентом в истории клуба, а в списке бомбардиров занимает 2-е место с 369 (121+248) очками в 319 матчах.

Отметим, что форвард вернулся в команду по ходу сезона во 2-й раз подряд.

В прошлом и этом году Гусев стремился подписать контракт в НХЛ и пропускал начало сезона КХЛ, так как изучал варианты продолжения карьеры за океаном.