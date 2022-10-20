Ротенберг о Гусеве: «Как говорил Гретцки: «Надо быть там, куда придет шайба, а не там, где она сейчас». Детали, которые касаются физики, поправимы»

сообщил, что СКА находится на связи с форвардом Никитой Гусевым.

– Чемпионат НХЛ стартовал, без клуба. Общаетесь ли с ним? Нужен ли хоккеист с такой скоростью нынешнему СКА?

– Командная скорость важна. Мы с Никитой всегда на связи. Много раз общались по телефону. Разговариваем, но время покажет. Скоро будет решение.

Мы всегда ждем Никиту. Он очень много сделал для нашей организации, для сборной России и всего нашего хоккея. Я лично верю, что он может помочь СКА и нашему хоккею в целом. Гусев – одаренный игрок. Детали, которые касаются физики и скорости, поправимы.

Как говорил : «Надо быть там, куда придет шайба, а не там, где она сейчас». Гусев со своим игровым мышлением при желании может быть одним из лучших хоккеистов у нас и лидером команды. Надеюсь, у нас все получится, но время покажет, – сказал главный тренер .