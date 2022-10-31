Тренер «Торонто» снял Марнера с игры после двух результативных потерь c «Анахаймом»: «Нужно следить за тем, что происходит»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф объяснил, почему снял форварда с игры.

Нападающий по ходу матча с (3:4 ОТ) совершил две потери, которые привели к пропущенным шайбам.

«Нужно следить за тем, что происходит в игре. Каждый должен нести ответственность за свою работу с шайбой.

Понятно, он хотел сыграть как лучше и все такое, но это не лучшие эпизоды. В таких ситуациях нам нужно действовать лучше. Но также нам надо обеспечить лучшую поддержку, чтобы, если что-то пойдет не так, занимать хорошие позиции», – сказал Киф.

За 10 матчей сезона Марнер набрал 9 (2+7) очков. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Торонто» проиграл 4 матча подряд и идет 13-м в таблице Востока. У команды 4 победы в 10 играх