«Торонто» проиграл 4 матча подряд и идет 13-м в таблице Востока. У команды 4 победы в 10 играх

«Торонто» проиграл четыре матча подряд в чемпионате .

Канадская команда уступила «Анахайму» (3:4 ОТ) в овертайме, продлив серию поражений. Ранее «Лифс» проиграли «Вегасу» (1:3), «Сан-Хосе» (3:4 ОТ) и Лос-Анджелесу» (2:4).

На старте текущего сезона провел 10 матчей и проиграл в шести из них.

У команды тренера Шелдона Кифа на данный момент отрицательная разница забитых и пропущенных голов – 27 забитых и 30 пропущенных.

«Мэйпл Лифс» занимают 13-е место в Восточной конференции, набрав 10 очков.