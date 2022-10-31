«Торонто» проиграл 4 матча подряд и идет 13-м в таблице Востока. У команды 4 победы в 10 играх
«Торонто» проиграл четыре матча подряд в чемпионате НХЛ.
Канадская команда уступила «Анахайму» (3:4 ОТ) в овертайме, продлив серию поражений. Ранее «Лифс» проиграли «Вегасу» (1:3), «Сан-Хосе» (3:4 ОТ) и Лос-Анджелесу» (2:4).
На старте текущего сезона «Торонто» провел 10 матчей и проиграл в шести из них.
У команды тренера Шелдона Кифа на данный момент отрицательная разница забитых и пропущенных голов – 27 забитых и 30 пропущенных.
«Мэйпл Лифс» занимают 13-е место в Восточной конференции, набрав 10 очков.
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