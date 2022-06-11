Дмитрий Овчинников: «Маккиннон, Макдэвид, Макар, Мэттьюс, Марнер – просто демоны! Это новое поколение игроков, которые дарованы богом»

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Дмитрий Овчинников поделился впечатлениями от тренировок в «Торонто».

– Вас и нескольких игроков «Марлис» подняли в основу на время плей-офф. Понимали, что берут на черный день, или в глубине теплилась надежда, что можете сыграть за «Мэйпл Лифс»?

– Да, безусловно, понимал, что нас берут для количества. Это был отличный шанс посмотреть, что такое НХЛ, посмотреть на таких мастеров, как Джейсон Спецца, Уэйн Симмондс.

У нас и тренировки были достаточно игровые – делали «1 в 0», «3 в 3». Например, ставили ворота в средней зоне и, как «Тампа», делали упражнение «3 в 1». Все эти две недели я кайфовал. Плюс смотрел такой офигенный хоккей. Серия «Тампа» – «Торонто» – это элита мирового хоккея!

– Вы тренировались только неиграющим составом?

– Да, конечно. Основа практически не тренировалась. У них в день игры была раскатка на «Скоушабанке», а мы тренировались на «Форде» – тренировочной арене.

– Кто наибольшее впечатление произвел из основы?

– Мэттьюс и Марнер. Это великий уровень хоккеистов!

Маккиннон, Макдэвид, Макар, Мэттьюс, Марнер – это новое поколение игроков, которые дарованы богом. Я смотрел на них вживую – и это просто демоны! У меня даже слов нет, – сказал нападающий системы «Торонто».

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