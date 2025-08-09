Фетисов об Овечкине в Зале славы: «Кандидатом можно стать через 3 года после окончания карьеры. Гретцки удалось попасть туда раньше в виде исключения. Александр заслуживает того же»
Вячеслав Фетисов высказался об Александре Овечкине и Зале славы.
«Нет никаких вопросов относительно кандидатуры Овечкина в Зал хоккейной славы в Торонто. Там есть условие, что кандидатом на членство в Зал славы можно стать по истечении трех лет после окончания карьеры.
У меня нет никаких сомнений, что Александра введут в Зал славы с первого раза. Но Уэйну Гретцки, например, в виде исключения удалось попасть в Зал славы раньше. Александр заслуживает того же – 100 процентов», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Напомним, 6 апреля Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
