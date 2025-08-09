Бабаев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Лига не может отойти от коммерческой составляющей в угоду политике – это серьезный бизнес-проект»
Ранее появилась информация, что в 2024 году администрацией Джо Байдена рассматривалась возможность исключить россиян из лиги, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина.
– Возможно, такое желание у руководителя администрации Байдена действительно было. Но дело в том, что в НХЛ не так все просто.
Есть профсоюз, который защищает права хоккеистов, сама организация НХЛ. Поэтому уверен, что такое желание было, но думаю, что НХЛ и профсоюз отстояли права ребят.
– Тяжело даже представить, чтобы в НХЛ отказались от звезд лиги – Овечкина, Кучерова и других…
– НХЛ не может отойти от коммерческой составляющей в угоду политике и поступиться своими постулатами, на которых строится весь процесс.
Это серьезная бизнес-история, бизнес-проект. Этим и НХЛ отличается, что не дает волю политике, – сказал агент Шуми Бабаев.