Тренер «Ленинградца» Бага: «На тренировках Ларионова побывал бы с удовольствием – не хватит слов в великом русском языке описать, что это за человек. Величайший игрок»

Футбольный тренер Алексей Бага рассказал об интересе к хоккею.

– За хоккеем тоже следите?

– Очень. Хоккей – это мое второе «я». Первое – семья и футбол, а потом хоккей.

Обожаю, знаком с хоккеистами, слежу, хожу и смотрю. Хоккей я очень люблю.

Я бы очень хотел соприкоснуться и с играми СКА , и «Шанхай Дрэгонс» здесь будет базироваться, и, ясно, если «Динамо» Минск будет прилетать – у меня знакомые ребята есть там, может быть, удастся встретиться.

Но я бы, честно говоря, зная коммуникабельность и такую профессиональную открытость Ларионова, с удовольствием побывал бы у него на тренировках, пообщался.

Я думаю, что не хватит слов сегодня даже в великом русском языке описать, что это вообще за человек. Особенно игрок величайший. С ним пересечься я был бы очень рад, конечно.

– Какие у вас ожидания от нового СКА?

– Мне очень интересен этот проект. У Ларионова очень много мыслей, видение своего хоккея. И здесь для этого, я думаю, что все есть: и хоккеисты, и история, и дворец. И в Нижнем [в «Торпедо»] он здорово работал.

Да и вообще, нас ждет интересный сезон в хоккее. Очень много претендентов. И Уфа оставила Козлова, и Минск наш очень здорово выглядит, и «Динамо» Москва вот-вот никак не может дотянуться до Кубка при Кудашове.

С нетерпением жду новый сезон. Ясно, что футбол забирает уйму времени, и мне очень интересно работать в «Ленинградце», но хоккей – тоже часть жизни, – сказал белорусский главный тренер «Ленинградца» Алексей Бага.