Тренер «Торонто» готов попробовать Марнера на позиции защитника: «Могут быть ситуации, когда мы захотим это сделать»

Тренер Шелдон Киф собирается иногда использовать в защите.

В тренировочном лагере «Лифс» 25-летний форвард катается в звене с Остоном Мэттьюсом и Майклом Бантингом, но в то же время какое-то время выходит в паре с Морганом Райлли.

По словам Кифа, ему интересен вариант с использованием еще одного нападающего, владеющего оборонительными навыками.

«Мы с ним говорили об этом еще до начала лагеря. Могут быть ситуации, когда мы захотим это сделать. Будем изучать этот вариант на предсезонке и смотреть дальше.

Если мы попробуем его в роли защитника, то сможем, например, выпустить вперед. Нам стоит обратить на это внимание.

Я обратил внимание, что когда мы атакуем, Митч проводит немало времени у синей линии. Кроме того, было немало моментов, когда он отрабатывал в защите. Вот почему мы пришли к такому выводу», – сказал Киф.