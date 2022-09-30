Тренер «Торонто» готов попробовать Марнера на позиции защитника: «Могут быть ситуации, когда мы захотим это сделать»

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Тренер «Торонто» Шелдон Киф собирается иногда использовать Митча Марнера в защите.

В тренировочном лагере «Лифс» 25-летний форвард катается в звене с Остоном Мэттьюсом и Майклом Бантингом, но в то же время какое-то время выходит в паре с Морганом Райлли. 

По словам Кифа, ему интересен вариант с использованием еще одного нападающего, владеющего оборонительными навыками. 

«Мы с ним говорили об этом еще до начала лагеря. Могут быть ситуации, когда мы захотим это сделать. Будем изучать этот вариант на предсезонке и смотреть дальше. 

Если мы попробуем его в роли защитника, то сможем, например, выпустить Вильяма Нюландера вперед. Нам стоит обратить на это внимание. 

Я обратил внимание, что когда мы атакуем, Митч проводит немало времени у синей линии. Кроме того, было немало моментов, когда он отрабатывал в защите. Вот почему мы пришли к такому выводу», – сказал Киф.

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