Фетисов о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Уродство. Я выиграл, пришел к Беттмэну и сказал: «Хочу привезти в Москву». Он ответил: «Нет, у вас там везде бандиты»

Вячеслав Фетисов назвал уродством запрет привозить Кубок Стэнли в Россию.

НХЛ с 2022 года не разрешает российским хоккеистам, выигравшим трофей, привезти его в РФ.

«Это уродство.

Есть прописанные правила, что хоккеист, выигравший Кубок Стэнли, имеет право у себя на родине провести с трофеем два дня, поучаствовать в благотворительных мероприятиях.

В 1997 году я выиграл свой первый Кубок Стэнли, после чего пришел к Гэри Беттмэну и сказал ему: «Я хочу привезти трофей в Москву». Он ответил: «Нет, у вас там везде бандиты. Не будет тебе Кубка Стэнли».

Но я хотел привезти Кубок Стэнли в Москву, и я его в итоге привез, добился этого разрешения от НХЛ .

То, что происходит сейчас, я не понимаю. НХЛ показывает толерантность и следует спортивному принципу, не допускает дискриминации по отношению к россиянам, но в то же время вводит какие-то ограничения на пользование трофеем, который завоевывается кровью и потом.

Это безобразие», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .