Бастиан перешел в «Даллас» из «Нью-Джерси», контракт – на год и 775 тысяч долларов. Форвард набрал 10 очков в 59 матчах прошлого сезона
Натан Бастиан перешел в «Даллас» из «Нью-Джерси».
27-летний нападающий подписал с клубом из Техаса соглашение на один сезон.
Зарплата хоккеиста составит 775 тысяч долларов.
Натан Бастиан с сезона-2018/19 выступал за «Нью-Джерси».
В прошлом сезоне форвард набрал 10 (4+6) очков в 59 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он не сделал результативных действий за 5 игр.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Далласа»
