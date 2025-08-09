Бастиан перешел в «Даллас» из «Нью-Джерси», контракт – на год и 775 тысяч долларов. Форвард набрал 10 очков в 59 матчах прошлого сезона

Натан Бастиан перешел в «Даллас» из «Нью-Джерси».

27-летний нападающий подписал с клубом из Техаса соглашение на один сезон.

Зарплата хоккеиста составит 775 тысяч долларов.

Натан Бастиан с сезона-2018/19 выступал за «Нью-Джерси ».

В прошлом сезоне форвард набрал 10 (4+6) очков в 59 матчах регулярного чемпионата НХЛ . В плей-офф он не сделал результативных действий за 5 игр.