Фастовский о сокращении зарплатного бюджета «Салавата»: «Требования к результату никто снижать не собирается. Не вижу предпосылок говорить, что будет грандиозный провал»

Кирилл Фастовский высказался о сокращении зарплатного бюджета «Салавата Юлаева».

Бывший генеральный директор «Сибири» считает, что для соответствия нынешнему уровню бюджета клубу необходимо работать по новой финансовой модели, которая требует времени для адаптации и продумывания нестандартных ходов.

«Пока клубу это удается. Акцент на игроков поменяется, и будет больше внимания молодым игрокам, которые получат больше игрового времени – при этом на них будет больше ответственности.

Требования к спортивному результату для «Салавата Юлаева » никто снижать не собирается. Безусловно, команда продолжит борьбу за высокие места. Конечно, в каких-то аспектах Виктору Козлову будет сложнее.

Но пока я не вижу предпосылок, чтобы говорить, что будет грандиозный провал и команда вылетит из пула основных претендентов на выход в плей-офф.

Посмотрим, как команда пройдет адаптацию к новым реалиям в регулярном чемпионате и какого уровня к концу регулярного сезона удастся добиться Козлову», – сказал Кирилл Фастовский .