Фастовский о сокращении зарплатного бюджета «Салавата»: «Требования к результату никто снижать не собирается. Не вижу предпосылок говорить, что будет грандиозный провал»
Бывший генеральный директор «Сибири» считает, что для соответствия нынешнему уровню бюджета клубу необходимо работать по новой финансовой модели, которая требует времени для адаптации и продумывания нестандартных ходов.
«Пока клубу это удается. Акцент на игроков поменяется, и будет больше внимания молодым игрокам, которые получат больше игрового времени – при этом на них будет больше ответственности.
Требования к спортивному результату для «Салавата Юлаева» никто снижать не собирается. Безусловно, команда продолжит борьбу за высокие места. Конечно, в каких-то аспектах Виктору Козлову будет сложнее.
Но пока я не вижу предпосылок, чтобы говорить, что будет грандиозный провал и команда вылетит из пула основных претендентов на выход в плей-офф.
Посмотрим, как команда пройдет адаптацию к новым реалиям в регулярном чемпионате и какого уровня к концу регулярного сезона удастся добиться Козлову», – сказал Кирилл Фастовский.