Гончарук о «Торпедо»: «Намного интенсивнее, в отличие от прошлого сезона. Огонек начал заново гореть. Главное, чтобы мы стали семьей, чтобы не было токсичных»

Сергей Гончарук поделился мнением относительно изменений в «Торпедо».

В межсезонье нижегородскую команду возглавил Алексей Исаков, сменивший Игоря Ларионова.

«В отличие от прошлого сезона, все намного интенсивнее. Все более четко, кто куда бежит и кто что делает. Нарабатываем вещи, которые будем использовать во время игр.

Самое главное, что огонек начал заново гореть и мы все с позитивом выходим на работу. Тренерский штаб создает большой объем интенсивности, чтобы потом это перешло на игру.

Что-то есть похожее на то, как было, когда в «Торпедо» работал Андрей Козырев. В прошлом сезоне ребята в «Торпедо-Горький» делали это в целом. Что-то есть похожее, но мы чуть в другой стороне. Вектор на интенсивность и быстроту.

Самое главное, чтобы мы стали одной семьей и чтобы в команде не было токсичных.

Сейчас все круто и классно, никаких кучек и отдельных компаний, все друг с другом общаются и друг друга уважают», – сказал нападающий «Торпедо » Сергей Гончарук .