Вратарь Августин – лучший проспект «Детройта» по версии сайта НХЛ, Сандин Пелликка – 2-й, Брандсегг-Нюгард – 4-й

Вратарь Трей Августин – лучший проспект «Детройта» по версии сайта НХЛ.

20-летний голкипер, выигравший два МЧМ в составе сборной США, возглавил список перспективных игроков из системы «Ред Уингс».

1. Трей Августин , вратарь, 20 лет (университет Мичигана, NCAA ).

2. Аксель Сандин Пелликка , защитник, 20 лет («Шеллефтео», SHL).

3. Картер Бир, нападающий, 18 лет («Эверетт », WHL).

4. Михаэль Брандсегг-Нюгард, нападающий, 19 лет («Шеллефтео», SHL ).

5. Нэйт Дэниэлсон, нападающий, 20 лет, («Гранд Рэпидс», АХЛ).