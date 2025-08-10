Вратарь Августин – лучший проспект «Детройта» по версии сайта НХЛ, Сандин Пелликка – 2-й, Брандсегг-Нюгард – 4-й
Вратарь Трей Августин – лучший проспект «Детройта» по версии сайта НХЛ.
20-летний голкипер, выигравший два МЧМ в составе сборной США, возглавил список перспективных игроков из системы «Ред Уингс».
1. Трей Августин, вратарь, 20 лет (университет Мичигана, NCAA).
2. Аксель Сандин Пелликка, защитник, 20 лет («Шеллефтео», SHL).
3. Картер Бир, нападающий, 18 лет («Эверетт», WHL).
4. Михаэль Брандсегг-Нюгард, нападающий, 19 лет («Шеллефтео», SHL).
5. Нэйт Дэниэлсон, нападающий, 20 лет, («Гранд Рэпидс», АХЛ).
