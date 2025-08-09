В СКА перейдут форварды Бландиси и Грималди из АХЛ («Чемпионат»)

СКА подпишет двух североамериканских форвардов.

По информации «Чемпионата», 31-летний канадский нападающий Джозеф Бландиси и 32-летний американский форвард Рокко Грималди продолжат карьеру в петербургском клубе. Об этом объявят официально в ближайшее время.

Бландиси в прошлом сезоне АХЛ провел 58 игр за «Торонто Марлис » в регулярном чемпионате, набрав 35 (15+20) очков. В НХЛ Джозеф выступал за «Нью-Джерси», «Анахайм» и «Питтсбург».

Грималди в прошедшем сезоне АХЛ сыграл 66 матчей за «Кливленд Монстерс» в регулярном чемпионате. На его счету 58 (17+41) очков. В НХЛ Рокко играл за «Флориду», «Колорадо» и «Нэшвилл».