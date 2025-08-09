Васильев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Попытка умалишенных проявить невменяемость. Байден был больным человеком – марионетка, подписывающая документы»

Дмитрий Васильев оценил желание США исключить россиян из НХЛ.

Ранее появилась информация , что в 2024 году администрацией Джо Байдена рассматривалась возможность исключить россиян из лиги, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина.

«Это попытка умалишенных проявить свою невменяемость. Уже сам факт, что они задумали такую акцию, говорит о полном безумии.

Хорошо, что у них хватило разума не воплотить это.

Байден был больным человеком, который никем и ничем не управлял – обычная марионетка, подписывающая документы.

Его использовали вслепую, и, думаю, он даже не догадывался, кто и какие решения принимал. К счастью, у них ничего не вышло», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.