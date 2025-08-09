  • Спортс
Фетисов о допуске России к ОИ-2026 после встречи Путина и Трампа: «Не понимаю, как это может произойти. Но если есть такая возможность, почему бы ее не использовать?»

Вячеслав Фетисов высказался о шансах России получить допуск к ОИ-2026.

Верите в то, что Россия будет на Олимпиаде в свете ближайшей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа?

– Не понимаю, каким образом произойдет это решение. МОК, насколько знаю, независимая структура. Будет интересно, если им кто‑то скажет запускать процесс по допуску сборной России. Тогда они полностью потеряют независимость.

Не знаю, не очень понимаю, каким образом это все может произойти. Но если есть такая возможность, почему бы ее не использовать? – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoДональд Трамп
logoКХЛ
logoВладимир Путин
logoВячеслав Фетисов
Политика
logoолимпийский хоккейный турнир
logoМОК
logoМатч ТВ
