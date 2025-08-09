  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дмитрий Губерниев: «Овечкин больше, чем спортсмен. У Ovi Cup была даже политическая функция – приехали журналисты от CNN и AP»
6

Дмитрий Губерниев: «Овечкин больше, чем спортсмен. У Ovi Cup была даже политическая функция – приехали журналисты от CNN и AP»

Дмитрий Губерниев заявил, что у Ovi Cup была политическая функция.

Турнир среди детских команд проходил в Мытищах. Сегодня состоялся гала-матч между командами Овечкина и Дацюка (11:7), а также решающие игры соревнований.

«В данной ситуации Овечкин – больше, чем спортсмен. Он выполняет мощную социальную функцию. Сегодня на трибунах собрался и стар, и млад, огромное количество детей.

Хочется поблагодарить команду губернатора Воробьева за организацию такого мероприятия. Посмотрите, кто сегодня участвовал – Малкин, Капризов, Дацюк, Мичков, наши ветераны. Арена носит имя Виктора Шалимова – его тройка с Шепелевым и Капустиным была моей самой любимой.

Можно сказать, что у Ovi Cup была даже политическая функция. Приехало множество журналистов, в том числе от CNN и AP. Овечкин – спортсмен номер один в России, его знает каждый. И он находит время отвечать на поддержку.

Его можно назвать путеводной звездой для огромного количества мальчишек и девчонок, увлеченных хоккеем и спортом в целом», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Губерниев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Фейк какой-то – из лиги забрали бы миллиард долларов. Наши ребята приносят огромные доходы»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoМатвей Мичков
Политика
logoДмитрий Губерниев
logoЕвгений Малкин
logoАлександр Овечкин
logoВиктор Шалимов
logoКирилл Капризов
Андрей Воробьев
logoВашингтон
logoНХЛ
logoПавел Дацюк
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Фейк какой-то – из лиги забрали бы миллиард долларов. Наши ребята приносят огромные доходы»
59 августа, 11:10
Кубок Овечкина. Команда Овечкина победила команду Дацюка в матче звезд – 11:7. Шестилетний сын Александра забросил 4 шайбы
749 августа, 10:30
ЦСКА и «Ак Барс» сыграют в финале Кубка Овечкина, «Локомотив» и «Салават» поборются за бронзу. Перед финалом пройдет гала-матч с участием самого Александра, Ротенберга, Мостового
78 августа, 18:10
Главные новости
Кубок Минска. «Адмирал» играет с «Ладой»
213 минут назадLive
Фетисов о потолке зарплат в РПЛ: «В КХЛ он заработал. Видим результаты, клубы-олигархи вылетают на ранних стадиях плей-офф»
738 минут назад
Агент Юдина: «Надеялись, что он будет играть за «Салават», но из-за финансовых трудностей Уфы контракт был расторгнут. Мы в переговорах с клубами, все должно разрешиться в ближайшие дни»
248 минут назад
Роман Ротенберг: «Хоккей – спорт номер один в России для меня. В нем сочетаются все нужные для мужчины качества. Но я люблю и футбол, баскетбол»
3359 минут назад
Сергей Самсонов: «Кузнецов – креативный игрок, может сделать что-то из ничего. Он сможет показать свое мастерство в НХЛ, если представится возможность»
3сегодня, 09:44
Зюзин о «Салавате»: «Хмелевски – мотор клуба, но даже Гретцки меняли в свое время. По Ливо были интересные варианты в июне, сейчас вакансий крайних форвардов мало, бюджеты сформированы»
2сегодня, 09:19
Депутат Журова: «Овечкин до 50 лет сможет играть, если захочет. Невероятная генетика. Допускаю, что он может стать тренером – у него потрясающий опыт»
7сегодня, 08:59
Агент Карпухина: «Ларионов не видит его в составе СКА. Илья готовится к сезону по индивидуальной программе, пока не подпишет контракт с новой командой»
3сегодня, 08:23
Овечкин посетит матч звезд Дацюка в Екатеринбурге: «Обязательно прилечу к Паше, не могу пропустить этот день»
3сегодня, 08:14
Дегтярев об ужесточении лимита в РПЛ: «Говорят, что наши футболисты потребуют больше денег. Что вы несете? Потолок зарплат – в КХЛ он есть. Если бюджет не ограничен – пожалуйста»
128сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
Каменский о возможном введении потолка зарплат в РПЛ: «Команды уравниваются, нет олигархов. Чем больше наших ребят будет играть, тем больше российских звезд появится, как это происходит в хоккее»
216 минут назад
Александр Кадейкин: «В раздевалке «Трактора» хорошая атмосфера. Видно, что ребята отдохнули, набрались эмоций. Сегодня впервые вышли на лед, нам сразу дали понять, что легко не будет»
26 минут назад
Барак о закрытии «Витязя»: «Расстроился, ведь я начал свою карьеру в КХЛ в этом клубе. Могу сказать только хорошее об организации»
сегодня, 09:57
Агент Михеева про слухи о проблемах с сердцем: «Ничего не известно еще, он просто проходит УМО. Не понимаю, зачем об этом так писать, только родителей взбудоражили и все»
сегодня, 09:30
Майк Джонсон об игре Брэди Ткачака на Турнире четырех наций: «Он был Капитаном Америкой. Он был невероятен. Это свидетельство того, как он может влиять на успех команды»
сегодня, 08:49
Барак о Магнитогорске: «Это не совсем то, к чему я привык. Конечно, город отличается от Москвы. Но ребята мне уже показали классные рестораны»
6сегодня, 07:57
«Лада» показала форму для предсезонных матчей. Она посвящена предстоящему 50-летию клуба
сегодня, 06:55Фото
Глава Самарской области о ЦСК ВВС: «Наша задача – развивать клуб и систему хоккея в регионе. Мы наметили большие планы вместе с нашими надежными партнерами»
1сегодня, 06:40
«Сибирь» назначила Ираклия Наскидашвили тренером по функциональной подготовке. Мастер спорта по греко-римской борьбе работал в академии «Авангарда»
сегодня, 06:27
Форвард «Калгари» Клапка о Пастрняке: «В Чехии он подобен богу. Настоящая суперзвезда. Все молодые хоккеисты хотят быть похожими на него»
2сегодня, 05:10