Дмитрий Губерниев: «Овечкин больше, чем спортсмен. У Ovi Cup была даже политическая функция – приехали журналисты от CNN и AP»

Дмитрий Губерниев заявил, что у Ovi Cup была политическая функция.

Турнир среди детских команд проходил в Мытищах. Сегодня состоялся гала-матч между командами Овечкина и Дацюка (11:7), а также решающие игры соревнований.

«В данной ситуации Овечкин – больше, чем спортсмен. Он выполняет мощную социальную функцию. Сегодня на трибунах собрался и стар, и млад, огромное количество детей.

Хочется поблагодарить команду губернатора Воробьева за организацию такого мероприятия. Посмотрите, кто сегодня участвовал – Малкин , Капризов, Дацюк , Мичков, наши ветераны. Арена носит имя Виктора Шалимова – его тройка с Шепелевым и Капустиным была моей самой любимой.

Можно сказать, что у Ovi Cup была даже политическая функция. Приехало множество журналистов, в том числе от CNN и AP. Овечкин – спортсмен номер один в России, его знает каждый. И он находит время отвечать на поддержку.

Его можно назвать путеводной звездой для огромного количества мальчишек и девчонок, увлеченных хоккеем и спортом в целом», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .

Губерниев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Фейк какой-то – из лиги забрали бы миллиард долларов. Наши ребята приносят огромные доходы»