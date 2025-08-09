Исхаков о Магнитогорске: «Жду самого лучшего. Город уступает Москве и Петербургу по возможностям, размерам, но там есть все, что нужно для жизни»

Руслан Исхаков высказался о Магнитогорске после перехода в «Металлург».

В межсезонье нападающий был обменян в «Металлург» из ЦСКА.

– С какими ожиданиями вы едете в «Металлург»? В чем вам нужно добавить, если сравнивать с прошлым сезоном в ЦСКА?

– От Магнитогорска жду только самого лучшего. Да, город уступает Москве и Санкт-Петербургу по возможностям, размерам, но там есть все, что нужно для жизни.

«Металлург » играет в достаточно быстрый, атакующий хоккей.

Видел статистику, что у нас нет хоккеистов выше 180 сантиметров, но будем доказывать, что это ничего не решает.

Клуб всегда борется за самые высокие места, за победу в Кубке Гагарина. От себя же жду стабильности, что самое главное, чтобы от игры к игре показывать один и тот же уровень.

Уже прошло достаточно много времени после моего возвращения в Россию, поэтому сваливать на это какие-то неудачи будет уже неправильно. Буду стараться реализовывать все свои моменты, даже если их будет не так много в игре.

Я бы улучшил свою игру на вбрасываниях. Я знаю, на что способен, все свои козыри, поэтому нужно по максимуму их использовать, так скажем, буду брать быка за рога, – сказал Руслан Исхаков .