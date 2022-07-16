Митч Марнер: «Атлантический дивизион стал намного лучше. Для «Торонто» это хорошо – каждый вечер новый вызов»

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Митч Марнер считает, что Атлантический дивизион в следующем сезоне станет сильнее. 

«Детройт» и «Оттава» усилили свои составы за счет подписания свободных агентов и обменов. 

«Ред Уингс» выменяли у «Сент-Луиса» вратаря Вилле Хуссо, подписали защитников Бена Чиарота и Олли Мяяття, форвардов Эндрю Коппа и Давида Перрона. Клуб не выходит в плей-офф с 2016 года. 

«Сенаторс» выменяли у «Чикаго» форварда Алекса Дебринкета, у «Миннесоты» – вратаря Кэма Тэлбота, а на рынке заключили контракт с форвардом Клодом Жиру. Клуб не выходит в плей-офф с 2017 года. 

«Наше дивизион стал намного лучше, и это хорошо для нас, я думаю.

Наша команда каждый вечер будет испытывать немного больше трудностей. Именно этого мы и хотим –  чтобы каждый вечер у нас был новый вызов и конкурентная борьба», – сказал форвард «Торонто»

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