Митч Марнер: «Атлантический дивизион стал намного лучше. Для «Торонто» это хорошо – каждый вечер новый вызов»

считает, что Атлантический дивизион в следующем сезоне станет сильнее.

и усилили свои составы за счет подписания свободных агентов и обменов.

«Ред Уингс» выменяли у «Сент-Луиса» вратаря Вилле Хуссо, подписали защитников Бена Чиарота и Олли Мяяття, форвардов Эндрю Коппа и Давида Перрона. Клуб не выходит в плей-офф с 2016 года.

«Сенаторс» выменяли у «Чикаго» форварда Алекса Дебринкета, у «Миннесоты» – вратаря Кэма Тэлбота, а на рынке заключили контракт с форвардом Клодом Жиру. Клуб не выходит в плей-офф с 2017 года.

«Наше дивизион стал намного лучше, и это хорошо для нас, я думаю.

Наша команда каждый вечер будет испытывать немного больше трудностей. Именно этого мы и хотим – чтобы каждый вечер у нас был новый вызов и конкурентная борьба», – сказал форвард .