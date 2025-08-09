Исаков о «Торпедо»: «Постараемся оставить лучшее из прошлого сезона. Каждый год вношу изменения в подготовку – хоккей не стоит на месте. Пересмотрел многие матчи за прошлые два сезона»

Алексей Исаков рассказал о подготовке «Торпедо» к новому сезону КХЛ.

«Я приходил работать тренером в «Чайку» после чемпионского сезона, «Торпедо-Горький» была вообще команда «с нуля», поэтому к психологическим нагрузкам привык.

С приходом в команду КХЛ пришлось вносить изменения в тренировочный процесс. Каждый год вношу изменения в подготовку, так как хоккей не стоит на месте. Меняются определенные тенденции, требования.

Я подкорректировал многие вещи. Велосипед не изобретаем, работаем по стандартным микроциклам. В первую очередь подтягиваем кондиции на льду, а вечером занимаемся тактической подготовкой.

Пересмотрел многие матчи команды за прошлые два сезона, чтобы понять, в каких сочетаниях играли ребята, многие из которых находятся в команде более трех лет.

Что касается прошлого сезона, то мы, конечно, все самое лучшее постараемся оставить в команде», – сказал главный тренер «Торпедо » Алексей Исаков.