Знарок о том, вернет ли Радулова в состав: «Вполне возможно. Мы дали ему отдохнуть»
Олег Знарок высказался после матча против «Нефтехимика» (5:2).
– Нас с победой, хорошая была игра, многое понравилось.
– Какие радикальные изменения в лучшую сторону вы могли бы выделить?
– Понравилась игра в атаке – как мы цеплялись за шайбу, какое было давление. Оборона была неплохая. В большинстве не забили, но играли очень правильно.
– Эти причины должны дать оптимизм болельщикам перед игрой с ЦСКА?
– Думаю, что да.
– Как обстоят дела с микроклиматом в команде? Давит ли ситуация?
– Такая ситуация всегда давит, но микроклимат нормальный.
– Какой штраф заплатит Кирилл Семенов за удаление до конца матча?
– Я не знаю еще, сколько игр дисквалификации ему даст дисциплинарный комитет – там от нуля до пяти.
– В любом случае штраф будет большой?
– Естественно.
– Как оцените его поступок?
– А как оценивать? Конечно, это неправильные действия.
– Есть решение по участию Александра Радулова в игре с ЦСКА?
– Пока только игра закончилась, вы думаете, я уже план на ЦСКА составил?
– Вы сегодня победили без Радулова в составе. Есть вероятность, что вернете его?
– Вполне возможно.
– Радулов – очень эмоциональный игрок, этот шаг может на нем сказать негативно?
– Мы дали ему отдохнуть. Думаю, он профессионал.
– Вратарская бригада не беспокоит вас нестабильностью? Сегодня снова была рокировка по ходу игры.
– Сегодня рокировка правильная была. У нас хорошая бригада, а вообще этими делами занимается тренер вратарей.
– А кто принимал решение о замене?
– Это общее решение.
– При вас в «Спартаке» начинал играл молодой защитник Александр Никишин, сейчас Никита Евсеев уже делает дубль. Кто из них талантливее, на ваш взгляд?
– Трудно так сказать, у него вся жизнь впереди. Если Евсеев будет так работать и играть, то вырастет в очень большого игрока.
– Сильнее Никишина?
– Да все может быть, сейчас трудно об этом говорить, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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