Знарок о том, вернет ли Радулова в состав: «Вполне возможно. Мы дали ему отдохнуть»

высказался после матча против (5:2).

– Нас с победой, хорошая была игра, многое понравилось.

– Какие радикальные изменения в лучшую сторону вы могли бы выделить?

– Понравилась игра в атаке – как мы цеплялись за шайбу, какое было давление. Оборона была неплохая. В большинстве не забили, но играли очень правильно.

– Эти причины должны дать оптимизм болельщикам перед игрой с ЦСКА?

– Думаю, что да.

– Как обстоят дела с микроклиматом в команде? Давит ли ситуация?

– Такая ситуация всегда давит, но микроклимат нормальный.

– Какой штраф заплатит за удаление до конца матча?

– Я не знаю еще, сколько игр дисквалификации ему даст дисциплинарный комитет – там от нуля до пяти.

– В любом случае штраф будет большой?

– Естественно.

– Как оцените его поступок?

– А как оценивать? Конечно, это неправильные действия.

– Есть решение по участию в игре с ЦСКА?

– Пока только игра закончилась, вы думаете, я уже план на ЦСКА составил?

– Вы сегодня победили без Радулова в составе. Есть вероятность, что вернете его?

– Вполне возможно.

– Радулов – очень эмоциональный игрок, этот шаг может на нем сказать негативно?

– Мы дали ему отдохнуть. Думаю, он профессионал.

– Вратарская бригада не беспокоит вас нестабильностью? Сегодня снова была рокировка по ходу игры.

– Сегодня рокировка правильная была. У нас хорошая бригада, а вообще этими делами занимается тренер вратарей.

– А кто принимал решение о замене?

– Это общее решение.

– При вас в «Спартаке» начинал играл молодой защитник Александр Никишин, сейчас Никита Евсеев уже делает дубль. Кто из них талантливее, на ваш взгляд?

– Трудно так сказать, у него вся жизнь впереди. Если Евсеев будет так работать и играть, то вырастет в очень большого игрока.

– Сильнее Никишина?

– Да все может быть, сейчас трудно об этом говорить, – сказал главный тренер .