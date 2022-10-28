«Ак Барс» может обменять Радулова. Александра задело неполучение капитанской нашивки, он не общался с Шипачевым

«Ак Барс» может обменять .

Форвард может пропустить предстоящий матч с «Нефтехимиком», поскольку главный тренер Олег Знарок вывел Радулова из основного состава.

«Можно вспомнить, что у Олега Знарка был конфликт с Радуловым еще перед чемпионатом мира в 2016 году, когда Александр улетел в Америку вести переговоры по контракту НХЛ, а не приехал на сборы национальной команды.

Этим летом Знарок нацеливался на Дмитрия Яшкина, но у были деньги только на одного топ‑форварда, и генменеджер клуба Марат Валиуллин подписал контракт с Радуловым.

Ошибка Знарка была и в том, что он сделал капитаном Даниса Зарипова, который провел лишь девять матчей в этом сезоне. Когда его не было в составе, то капитанскую букву «С» получил .

Это задело Радулова, что его сделали только ассистентом – и он стал вести себя вызывающе. Не общался с Вадимом, подрался на тренировке с Александром Бурмистровым.

Знарок принял сторону Шипачева. Обратите внимание, из‑за этого конфликта он уже не ставит Шипачева и Радулова в одно звено.

А теперь Олег вывел Александра из состава на ближайший матч. Видимо, дело идет к обмену Радулова в другой клуб , – сообщил источник «Матч ТВ».