Радулов не сыграет с «Нефтехимиком». Штаб «Ак Барса» не вернул его в состав (Артур Хайруллин)

Александр Радулов не сыграет с «Нефтехимиком», штаб не вернул его в состав.

«Тренерский штаб «Ак Барса» за 2 дня не изменил своего решения. не сыграет сегодня с « , – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в телеграм-канале.

В пятницу главный тренер казанского клуба заявил, что игрок выведен из основного состава.

Позже появилась информация о возможном обмене 36-летнего нападающего.

Сообщалось, что одной из главных причин вывода нападающего из основного состава казанской команды является его стиль общения и конфликт с тренерским штабом Знарка, в частности с помощником Юрием Бабенко.