Радулов не сыграет с «Нефтехимиком». Штаб «Ак Барса» не вернул его в состав (Артур Хайруллин)
Александр Радулов не сыграет с «Нефтехимиком», штаб «Ак Барса» не вернул его в состав.
«Тренерский штаб «Ак Барса» за 2 дня не изменил своего решения. Александр Радулов не сыграет сегодня с «Нефтехимиком», – написал журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин в телеграм-канале.
В пятницу главный тренер казанского клуба Олег Знарок заявил, что игрок выведен из основного состава.
Позже появилась информация о возможном обмене 36-летнего нападающего.
Сообщалось, что одной из главных причин вывода нападающего из основного состава казанской команды является его стиль общения и конфликт с тренерским штабом Знарка, в частности с помощником Юрием Бабенко.
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