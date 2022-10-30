Лукоянов об «Ак Барсе»: «Думаю, «черный октябрь» закончился»

высказался после матча против «Нефтехимика» (5:2).

Это вторая победа «Ак Барса» в 11 последних играх.

– Не знаю, что происходило с нами в начале матча. Моменты были, не смогли забить. Пропустили две шайбы, хорошо, что не встали, а продолжали работать, создавали моменты, забросили хорошие голы.

Все играли хорошо, но ошибки остаются. Это татарстанское дерби, оно всегда проходило в упорной борье. Там пацаны хорошие, все настраиваются на «Ак Барс». Нам эта победа была нужна, мы заслуженно сегодня победили.

– Не давит ли на команду успешное выступление соперников по конференции?

– Сейчас мы не думаем о таблице. Можно идти высоко и подойти к плей-офф в беспорядочном состоянии. За все годы уже понимаю, что к решающим играм надо подходить в оптимальной форме, надо настроить командную игру. Все должны понимать, для чего мы здесь собрались.

Я думаю, что «черный октябрь» закончился. В следующей игре тоже хороший соперник. Нам надо подготовиться и двигаться дальше.

– Впереди игра с ЦСКА. Будет ли особенный настрой?

– Сейчас все команды равны по силам. Нет проходных матчей, все настраиваются на каждого. Это очередной сильный соперник для нас, готовимся, – сказал нападающий «Ак Барса».

«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Нефтехимик»