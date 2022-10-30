Леонтьев о 2:5 от «Ак Барса»: «Нефтехимику» надо увереннее играть. Не хватило реализации голевых моментов»

Олег Леонтьев подвел итоги матча против «Ак Барса» (2:5).

− Не хватило реализации голевых моментов, не хватило напористости и агрессивности под воротами, когда 5 минут играли в большинстве. Нам забили хорошие голы с пятака, его надо охранять, защищать, помогать вратарю, который только начинает свой путь в большом хоккее, а мы этого не сделали.

− Нереализованное пятиминутное большинство надломило команду?

− Нет. Если ты уверен в себе, продолжаешь настойчиво идти вперед, у тебя цель выиграть, то ничто и никто не может тебя надломить.

− Показалось, что при счете 2:0 игроки «Нефтехимика» растерялись.

− Да, согласен, надо увереннее играть. Надо выходить с таким запасом энергии и прочности, чтобы у соперника не было ни единого шанса перехватить шайбу. Видимо, некоторые неуверенно играли.

− Какой-то еще позитив можете выделить по итогам матча?

− Уверенную игру вратаря. Нормально сыграл, уверенно держал нас в игре. Даже при минимальном перевесе соперника мы имели шансы сравнять, по движению не проигрывали. У нас было желание победить, так как была крайняя игра в поездке, не хотелось возвращаться порожняком. Рассчитывали «копнуть» здесь, не получилось.

− Вторая и четвертая пропущенные шайбы – это невезение?

− Шайба всегда найдет, куда ей зайти, если ты бросаешь ее в створ ворот, – сказал главный тренер «Нефтехимика».