Олег Ли об «Автомобилисте»: «У нас коллектив единомышленников, есть взаимопонимание с руководством и тренерами. Это добавляет уверенности»

Олег Ли поделился мыслями об игре в сезоне-2022/23.

– Прошло два месяца со старта регулярного чемпионата. Довольны тем, как команда прошла первый отрезок?

– Мы довольны, как команда сплачивается. У нас коллектив единомышленников – это очень здорово. У нас хорошая раздевалка, есть взаимопонимание с руководством и тренерами. Это добавляет уверенности. Это наш резерв и запас.

Что касается турнирной таблицы, всегда хочется быть выше. Но считаю, что мы сейчас идем на том месте, на которое наиграли – ни больше ни меньше. Последнее время мы играем без лидеров, которые делали разницу по голам. Но стараемся не ухудшать статистику без них.

– Можно сказать, что отсутствие лидеров сплачивает команду и, возможно, поможет в плей-офф, когда может произойти все что угодно?

– Конечно. В чемпионате и плей-офф могут произойти разные ситуации. Надо быть готовым ко всему. Хорошо, что у нас это произошло сейчас. Ребята скоро вернутся, и мы сплотимся еще больше, – сказал нападающий «Автомобилиста».

На данный момент клуб занимает второе место в таблице Востока.