Воробьев о 3:0 с «Автомобилистом»: «Хорошо реализовали моменты, Паскуале сыграл здорово, поэтому и победили»

прокомментировал победу в матче против (3:0).

– Да, игра была сегодня за четыре очка. Не скажу, что, может быть, мы после Казани особенной свежестью не отличались, но хорошо реализовали моменты, в обороне у нас были хорошие клюшки, Эдди [Паскуале] сыграл здорово, поэтому и победили.

– Сегодня впечатлило то, насколько цепко применяли отборы.

– Мы все время уделяем этому внимание и рады, что сегодня у нас были лучше клюшки. Мы показывали видео ребятам после Казани, что надо именно в отборе сделать лучше, и сегодня неплохо у нас это получилось.

– Что изменили в выводе шайбы из-под прессинга? С «Ак Барсом» были сложности, сегодня все было тоньше и аккуратнее.

– Мы тоже над этим работаем, сейчас так особо не тренируемся, но каждую раскатку работаем над выходом из зоны.

– Ни одного изменения в составе – решили, что победный состав не меняют или просто некого было вводить?

– Защитники у нас есть, кого вводить, а по нападающим кроме Платонова особо и некого на данный момент. Ребята выздоравливают, надеюсь, что скоро будут в строю.

– Не первый матч Юров играет в центре. Довольны тем, как он справляется с ролью центрального?

– Да, довольны. По вбрасываниям были вопросы, а сейчас он нормально их играет, у него голова очень светлая и он ответственный парень, это видно. Вы в прошлый раз спрашивали про Платонова, я тогда ответил, что доволен Юровым. Поэтому пока играет Юров.

– По травмированным как ситуация?

– Андрей Чибисов сегодня катался с утра, а Керри завтра пойдет в первый раз на лед. Фисенко пока в зале работает, – сказал главный тренер .