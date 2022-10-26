Заварухин об игре «Автомобилиста»: «Пища для размышлений большая. Мастера должны быть в команде, не хватает их где-то»

высказался после матча против (0:3).

– «Металлург» использовал свое мастерство, воспользовался моментами, нашими ошибками. А мы свои шансы не использовали. Легкие были броски для вратаря, хотя не скажу, что было плохое движение. Но мастерство «Металлурга» решило итог матча.

– «Автомобилист» проводит тяжелую выездную серию, до этого команда сыграла против СКА, ЦСКА и «Сочи». Какую долю «физического состояния» вы видите в сегодняшней нереализации моментов?

– Наверное, да, быстрого броска не было, быстроты исполнения не хватало. Но кого здесь винить? У всех примерно равный календарь – надо выходить и делать.

Моменты были сегодня в принципе неплохие. Надо отдать должное Паскуале, он сегодня сыграл очень уверенно, мало отскоков было от него. Хотя были хорошие шансы – у нас один защитник мог хет-трик делать, даже больше моментов было, чем у других. Но это хоккей, здесь игра вратарей, игра всей команды влияет на результат.

– Чем был продиктован выбор вратаря на сегодняшний матч?

– Мы пообщались с тренером вратарей . Вместе делаем выводы. Бобков неплохо сыграл в Сочи, знаем, что раньше он в Магнитогорске был. Не скажу, что сегодня он виноват в голах – все шайбы верхом залетели. Мастерство бросков, так называемое. Здесь были наши ошибки – переиграна смена была, плюс недоработали при входе в зону. Такие моменты – командные.

– В последних матчах с топ-клубами у команды низкая результативность. Вы видите именно в таких матчах важных какую-то общую линию? Почему «Автомобилист» мало забивает, когда играет против организованной обороны?

– Не скажу, что у других команд неорганизованная оборона. Понятно, что топ-клубы, топ-вратари. Есть время поработать над этим. Я уже говорил раньше, что пища для размышлений большая. Будем стараться – где-то упрощать игру, плюс мастера должны быть в команде, не хватает их где-то… Разные ситуации. Хорошо, что это случается до игр плей-офф, – сказал главный тренер .