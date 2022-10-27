Голдобин о «Металлурге»: «Все хорошо. Я в команде. Никуда не уйду»

прокомментировал победу в матче против (3:0).

– Расскажите про свой гол. Как получилось забить?

– выманил на себя игрока. Я сделал ложное движение, бросил в ближний угол и хорошо попал.

– В последних матчах у вас хорошая результативная серия. Довольны ли этим и с чем связываете такой прорыв?

– Конечно, доволен. Я стал больше играть. Вошел в правильную форму – и ментальную, и физическую. Сейчас чувствую себя на льду очень уверенно.

– Стабильные партнеры – Зернов и Карпов – добавляют уверенности?

– Абсолютно. У нас сложилась химия с Денисом и Максимом. Думаю, мы хорошо проводим игры.

– На фоне слухов о возможном обмене из можно сказать, что результативная серия – это знак, что все хорошо и вы останетесь в команде?

– Да, все хорошо. Я в команде. Никуда не уйду, – сказал нападающий «Металлурга».