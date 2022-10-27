Голдобин о «Металлурге»: «Все хорошо. Я в команде. Никуда не уйду»
Николай Голдобин прокомментировал победу в матче против «Автомобилиста» (3:0).
– Расскажите про свой гол. Как получилось забить?
– Григорий Дронов выманил на себя игрока. Я сделал ложное движение, бросил в ближний угол и хорошо попал.
– В последних матчах у вас хорошая результативная серия. Довольны ли этим и с чем связываете такой прорыв?
– Конечно, доволен. Я стал больше играть. Вошел в правильную форму – и ментальную, и физическую. Сейчас чувствую себя на льду очень уверенно.
– Стабильные партнеры – Зернов и Карпов – добавляют уверенности?
– Абсолютно. У нас сложилась химия с Денисом и Максимом. Думаю, мы хорошо проводим игры.
– На фоне слухов о возможном обмене из «Металлурга» можно сказать, что результативная серия – это знак, что все хорошо и вы останетесь в команде?
– Да, все хорошо. Я в команде. Никуда не уйду, – сказал нападающий «Металлурга».
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