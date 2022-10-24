определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан ( ), одержавший 2 победы в 2 матчах. Он отразил 96,3% бросков при коэффициенте надежности 1,00.

Лучшим защитником стал Райан Мерфи ( ), набравший 3 (1+2) очка в 3 играх. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7». В матче со «Спартаком» Мерфи стал автором победной шайбы.

Лучшим нападающим признан (ЦСКА). Он набрал 7 (2+5) баллов в 3 матчах недели. Форвард не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Слепышев совершил 2 силовых приема, заблокировал 1 бросок, трижды отбирал шайбу у соперника.