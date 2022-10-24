Рейдеборн, Мерфи и Слепышев – лучшие игроки недели в КХЛ
КХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Лучшим вратарем признан Адам Рейдеборн (ЦСКА), одержавший 2 победы в 2 матчах. Он отразил 96,3% бросков при коэффициенте надежности 1,00.
Лучшим защитником стал Райан Мерфи («Салават Юлаев»), набравший 3 (1+2) очка в 3 играх. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+7». В матче со «Спартаком» Мерфи стал автором победной шайбы.
Лучшим нападающим признан Антон Слепышев (ЦСКА). Он набрал 7 (2+5) баллов в 3 матчах недели. Форвард не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». Слепышев совершил 2 силовых приема, заблокировал 1 бросок, трижды отбирал шайбу у соперника.
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