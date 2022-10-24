Шарф с автографом погибшего хоккеиста «Локомотива» Александра Галимова продают за 1 млн рублей, свитер продавали за 1,8 млн

В Ярославле выставили на продажу шарф и свитер с автографом .

Как сообщает «Ярославский регион», шарф с автографом хоккеиста продают за 1 млн рублей.

Свитер выставляли за 2 млн рублей, но снизили цену до 1,8 млн.

Отмечается, что объявление о продаже джерси уже пропало.

Александр Галимов играл за . 7 сентября 2011 года он попал в авиакатастрофу, когда в Ярославле при взлете разбился самолет с хоккеистами и тренерами ярославского клуба КХЛ. На месте катастрофы погибли 43 из 45 человек.

Галимов оказался единственным выжившим хоккеистом. 12 сентября 2011 года он скончался в ожоговом центре Института хирургии им. Вишневского.