Андрей Назаров: «Пока все плачевно в плане травм. В следующей игре ребята выйдут биться, умирать»
Андрей Назаров высказался после матча против «Автомобилиста» (2:5).
«У нас много молодежи в команде, такая ситуация, еще два человека травмировались сегодня. Такое случается, мы этому абсолютно не рады. Если с положительной стороны смотреть, то больше перспективной молодежи получит шанс сыграть следующую игру в КХЛ.
Будем надеяться, что один травмированный игрок восстановится к следующему домашнему матчу, но пока немножко все плачевно в плане травм. Они обрушились на нас как снег на голову, впервые такое у меня в карьере, когда столько игроков получают травмы, причем долгосрочные – у кого ключица, у кого колено, у кого пах.
У Плешкова очень хорошие показатели в МХЛ – 96% сэйвов, у него хорошее будущее, время научит его стать еще лучше.
Поиск усиления? Рынок не такой открытый, выскакивают какие-то фамилии, но это ребята, которые больше месяца не играли в хоккей. Взять горячего игрока, чтобы он закрыл эту дырку, практически нереально.
Могу уверовать болельщиков, что в следующей игре ребята выйдут биться, умирать, независимо каким составом», – сказал главный тренер «Сочи».
«Сочи» проиграл 7-й матч подряд. У команды Назарова 3 победы в 20 играх сезона
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