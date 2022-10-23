Андрей Назаров: «Пока все плачевно в плане травм. В следующей игре ребята выйдут биться, умирать»

высказался после матча против (2:5).

«У нас много молодежи в команде, такая ситуация, еще два человека травмировались сегодня. Такое случается, мы этому абсолютно не рады. Если с положительной стороны смотреть, то больше перспективной молодежи получит шанс сыграть следующую игру в .

Будем надеяться, что один травмированный игрок восстановится к следующему домашнему матчу, но пока немножко все плачевно в плане травм. Они обрушились на нас как снег на голову, впервые такое у меня в карьере, когда столько игроков получают травмы, причем долгосрочные – у кого ключица, у кого колено, у кого пах.

У Плешкова очень хорошие показатели в МХЛ – 96% сэйвов, у него хорошее будущее, время научит его стать еще лучше.

Поиск усиления? Рынок не такой открытый, выскакивают какие-то фамилии, но это ребята, которые больше месяца не играли в хоккей. Взять горячего игрока, чтобы он закрыл эту дырку, практически нереально.

Могу уверовать болельщиков, что в следующей игре ребята выйдут биться, умирать, независимо каким составом», – сказал главный тренер «Сочи».

«Сочи» проиграл 7-й матч подряд. У команды Назарова 3 победы в 20 играх сезона