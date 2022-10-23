Назаров о «Сочи»: «Не угрожали бы нам штрафами за драки, молодежь бы прошла школу быстрее – характер закаляется. Зритель ждал продолжение истории с «Авангардом»

считает, что болельщики ждали продолжение массовых драк с .

«Что касается причин неудач, то тут действительно комплекс причин. У нас травмировано много ведущих хоккеистов – Зоркин, Гормли, Морроу, Попов, последний выезд пропустил Федоров.

Мы, конечно, ставим в состав молодежь, но не бывает так, чтобы 18-19-летние ребята вышли и начали сходу всех разрывать. Нужно время. Я это проходил в Челябинске. Уверен, что новых Кузнецовых, Бурдасовых и Дадоновых мы воспитаем, опыт в этом есть.

А пока я рад, что у нас самая молодая команда в лиге, и парни уже играют в мужицкий серьезный хоккей. Без всяких «тю-тю-тю».

Запомните эти фамилии: Соболевский, Юзбашян, Ярулин, Авершин, Крощинский – они прибавляют с каждым днем и становятся настоящими профессионалами.

Если бы еще нам не угрожали штрафами за драки, они бы и эту школу прошли быстрее – в драках закаляется характер. Они и болельщикам нужны. Когда в этом сезоне мы были близки к аншлагу у себя в «Большом»? Правильно, на матче с «Авангардом», где собралось почти девять тысяч.

Потому что зритель ждал продолжения истории, начавшейся на летнем домашнем турнире. Но штрафы в лиге такие, что работать месяц бесплатно желания нет.

Я знаю, что клуб делает огромную работу по привлечению болельщиков, но одно дело собрать аншлаг в Нижнем Новгороде или Челябинске, в городах с огромными хоккейными традициями, а другое – в Сочи, куда люди приезжают расслабиться на море или покататься на лыжах в Красной Поляне.

Так что шоу для привлечения зрителей на играх нам бы иногда не помешали. В общем, мы работаем и все вместе будем выбираться из сложной ситуации. А болельщики, уверен, нас в этом поддержат, – сказал главный тренер .