Назаров о Максиме Третьяке: «Парень прогрессирует и прибавляет, критика несправедлива. Предполагаю болельщикам выплескивать эмоции на главного тренера»

Теги Андрей Назаров КХЛ Максим Третьяк Сочи Хоккей

Андрей Назаров считает, что игру Максима Третьяка критикуют несправедливо.

«Сегодня перед утренней тренировкой мы поздравили с днем рождения нашего вратаря Максима Третьяка.

Парень, получая в этом сезоне максимум в карьере игрового времени и доверия с нашей стороны, прогрессирует, набирается бесценного опыта и прибавляет во всех аспектах вратарского искусства.

На него в последнее время обрушилось много критики со стороны болельщиков, на мой взгляд, критики несправедливой. Знаете, если в жизни от любви до ненависти один шаг, то у нас в спорте – полшага, а то и меньше.

Нельзя наши неудачи списывать только на вратаря – тут целый комплекс причин.

И если болельщикам хочется выплеснуть в соцсетях эмоции, предлагаю им выплескивать их в качестве разрядки на главного тренера», – сказал главный тренер «Сочи».

В нынешнем сезоне Третьяк провел 14 матчей, пропуская в среднем 3,31 шайбы и отражая 90,2% бросков.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные