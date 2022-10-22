Назаров о Максиме Третьяке: «Парень прогрессирует и прибавляет, критика несправедлива. Предполагаю болельщикам выплескивать эмоции на главного тренера»

считает, что игру критикуют несправедливо.

«Сегодня перед утренней тренировкой мы поздравили с днем рождения нашего вратаря Максима Третьяка.

Парень, получая в этом сезоне максимум в карьере игрового времени и доверия с нашей стороны, прогрессирует, набирается бесценного опыта и прибавляет во всех аспектах вратарского искусства.

На него в последнее время обрушилось много критики со стороны болельщиков, на мой взгляд, критики несправедливой. Знаете, если в жизни от любви до ненависти один шаг, то у нас в спорте – полшага, а то и меньше.

Нельзя наши неудачи списывать только на вратаря – тут целый комплекс причин.

И если болельщикам хочется выплеснуть в соцсетях эмоции, предлагаю им выплескивать их в качестве разрядки на главного тренера», – сказал главный тренер .

В нынешнем сезоне Третьяк провел 14 матчей, пропуская в среднем 3,31 шайбы и отражая 90,2% бросков.