Козлов сообщил, что у Панина сломан нос: «Вроде бы сотрясения мозга нет. Он улыбается»

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Главный тренер «Салавата Юлаева» рассказал, что у Григория Панина сломан нос.

Защитник уфимского клуба получил повреждение в первом периоде матча против «Ак Барса» (3:2) после единоборства у борта с Александром Радуловым.

– Как состояние Григория Панина, который въехал в борт после стыка с Александром Радуловым?

– У Григория сломан нос. Вроде бы сотрясения мозга нет. Но посмотрим, что будет завтра. Пока он улыбается, – сказал Виктор Козлов.

Панин не доиграл матч с «Ак Барсом» из-за травмы после единоборства с Радуловым. Защитник «Салавата» потерял равновесие и ударился лицом о борт

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