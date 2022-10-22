Козлов сообщил, что у Панина сломан нос: «Вроде бы сотрясения мозга нет. Он улыбается»

Главный тренер рассказал, что у Григория Панина сломан нос.

Защитник уфимского клуба получил повреждение в первом периоде матча против (3:2) после единоборства у борта с .

– Как состояние , который въехал в борт после стыка с Александром Радуловым?

– У Григория сломан нос. Вроде бы сотрясения мозга нет. Но посмотрим, что будет завтра. Пока он улыбается, – сказал .

Панин не доиграл матч с «Ак Барсом» из-за травмы после единоборства с Радуловым. Защитник «Салавата» потерял равновесие и ударился лицом о борт