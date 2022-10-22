Козлов сообщил, что у Панина сломан нос: «Вроде бы сотрясения мозга нет. Он улыбается»
Главный тренер «Салавата Юлаева» рассказал, что у Григория Панина сломан нос.
Защитник уфимского клуба получил повреждение в первом периоде матча против «Ак Барса» (3:2) после единоборства у борта с Александром Радуловым.
– Как состояние Григория Панина, который въехал в борт после стыка с Александром Радуловым?
– У Григория сломан нос. Вроде бы сотрясения мозга нет. Но посмотрим, что будет завтра. Пока он улыбается, – сказал Виктор Козлов.
Панин не доиграл матч с «Ак Барсом» из-за травмы после единоборства с Радуловым. Защитник «Салавата» потерял равновесие и ударился лицом о борт
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