Панин не доиграл матч с «Ак Барсом» из-за травмы после единоборства с Радуловым. Защитник «Салавата» потерял равновесие и ударился лицом о борт

Григорий Панин получил повреждение после единоборства с .

Инцидент произошел по ходу первого периода матча Фонбет чемпионата между и «Салаватом Юлаевым».

Хоккеист уфимского клуба потерял равновесие у лицевого борта, не удержавшись на коньках, Радулов прессинговал Панина и находился за его спиной, в этот момент Александр тоже оказался на льду, после чего защитник ударился лицом о борт.

Панин отправился в раздевалку и не смог продолжить матч.

сел в машину скорой помощи и едет в больницу. Ничего страшного, но, видимо, сломан нос», – написал журналист Алексей Шевченко.