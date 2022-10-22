Панин не доиграл матч с «Ак Барсом» из-за травмы после единоборства с Радуловым. Защитник «Салавата» потерял равновесие и ударился лицом о борт
Григорий Панин получил повреждение после единоборства с Александром Радуловым.
Инцидент произошел по ходу первого периода матча Фонбет чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».
Хоккеист уфимского клуба потерял равновесие у лицевого борта, не удержавшись на коньках, Радулов прессинговал Панина и находился за его спиной, в этот момент Александр тоже оказался на льду, после чего защитник «Салавата Юлаева» ударился лицом о борт.
Панин отправился в раздевалку и не смог продолжить матч.
«Григорий Панин сел в машину скорой помощи и едет в больницу. Ничего страшного, но, видимо, сломан нос», – написал журналист Алексей Шевченко.
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