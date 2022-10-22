Виктор Козлов: «Салават» сыграл по счету в 3-м периоде. С «Ак Барсом» нельзя раскрываться и играть открыто»
Виктор Козлов дал комментарий после победы над «Ак Барсом» со счетом 3:2.
– Это была игра плей-офф. Для многих ребят в нашем коллективе было так по накалу. Было напряженно. «Ак Барс» хорошо играл, прессинговал до конца и не сдавался. Трудный матч для нас.
– В третьем периоде на удержание играли?
– Ну а как вы думаете? Да, мы играли по счету. С «Ак Барсом» раскрываться нельзя и играть открыто.
Там хорошие нападающие, которые моментально могут наказать. Дома мы с ними открыто слишком играли, чем они и воспользовались.
– Многие критиковали подписание Ежова. Сегодня он сделал разницу?
– Илья молодец, сделал ключевые сэйвы. Мы довольны всей бригадой. Ежов и Кареев выполняют хорошую работу.
– Как «Салават» поменялся с первого «Зеленого дерби»?
– Сделали выводы с того матча, он был поучительным. Мы поняли, что должны играть все вместе, строго в обороне.
– Ваш коллега Знарок отмечал, что для него матчи с «Салаватом» не настолько важны. Может, вам помогла как раз мотивация?
– «Ак Барс» всегда был принципиальным соперником для «Салавата».
Тем более, в каком составе сейчас «Ак Барс», это очень хороший раздражитель для любой команды КХЛ, – заявил главный тренер «Салавата Юлаева».
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