Виктор Козлов: «Салават» сыграл по счету в 3-м периоде. С «Ак Барсом» нельзя раскрываться и играть открыто»

дал комментарий после победы над «Ак Барсом» со счетом 3:2.

– Это была игра плей-офф. Для многих ребят в нашем коллективе было так по накалу. Было напряженно. «Ак Барс» хорошо играл, прессинговал до конца и не сдавался. Трудный матч для нас.

– В третьем периоде на удержание играли?

– Ну а как вы думаете? Да, мы играли по счету. С «Ак Барсом» раскрываться нельзя и играть открыто.

Там хорошие нападающие, которые моментально могут наказать. Дома мы с ними открыто слишком играли, чем они и воспользовались.

– Многие критиковали подписание Ежова. Сегодня он сделал разницу?

– Илья молодец, сделал ключевые сэйвы. Мы довольны всей бригадой. Ежов и Кареев выполняют хорошую работу.

– Как «Салават» поменялся с первого «Зеленого дерби»?

– Сделали выводы с того матча, он был поучительным. Мы поняли, что должны играть все вместе, строго в обороне.

– Ваш коллега Знарок отмечал, что для него матчи с «Салаватом» не настолько важны. Может, вам помогла как раз мотивация?

– «Ак Барс» всегда был принципиальным соперником для «Салавата».

Тем более, в каком составе сейчас , это очень хороший раздражитель для любой команды , – заявил главный тренер .