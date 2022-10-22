Журналист Хайруллин: «Подхожу к Радулову: «Можно пару вопросов?» Александр проходит, как будто никого рядом нет. Вам нужны такие звезды?»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Александр Радулов КХЛ Хоккей

Александр Радулов отказался общаться с журналистом после матча.

«Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это поражение стало седьмым в последних восьми играх для казанского клуба.

«Потрясающая картина в раздевалке. Подхожу к Радулову: «Александр, можно пару вопросов?».

Александр проходит мимо, как будто никого рядом нет. Ну что, нужны вам такие звезды?» – написал журналист Артур Хайруллин.

Журналист Хайруллин: «В «Ак Барсе» случился конфликт Радулова и старожила команды, многие недовольны Александром. Знарок принял сторону старожила»

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