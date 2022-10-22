Директор «Автомобилиста» о травмах: «С Широковым обошлось без операции. В течение ноября ждем всех, кроме Макеева»
Директор «Автомобилиста» рассказал о сроках восстановления травмированных игроков.
В списке травмированных у клуба из Екатеринбурга находятся защитник Джесси Блэкер, нападающие Сергей Широков, Кертис Волк, Степан Хрипунов и Алексей Макеев.
«С Широковым обошлось без операции. Он сделал контрольный снимок, нам окончательно подтвердили, что хирургического вмешательства не последует, и это очень серьезно ускоряет темпы восстановления.
В течение ноября мы всех ждем, кроме Макеева. Он у нас надолго выбыл, надеемся, что восстановится к февралю.
Да Коста у нас первый потихоньку вернулся. Надеемся, что более полный состав у нас будет к середине ноября», – сообщил Максим Рябков.
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