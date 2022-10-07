Директор «Автомобилиста» о травмах: «Потеряли первую пятерку и центр второго звена. Но мы должны биться в любом состоянии»

Директор высказался о ситуации с травмами в клубе.

«Хотел бы отметить, все травмы носят механический характер. Либо вот такое травмирование со стороны соперника, как с Волком, либо когда шайба прилетает.

Мы постоянно мониторим рынок, поэтому исключать какие‑то трансферы я бы не стал. Но на данный момент в нашем оперативном распоряжении есть игроки «Горняк‑УГМК», которые уже участвуют в матчах .

И, конечно, мы ждем наших игроков из списка травмированных: так получилось, что одновременно мы потеряли первую пятерку и центр второго звена. Но что делать? Мы должны биться в любом состоянии», – сказал Максим Рябков.