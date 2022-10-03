Рябков о травмах: «По сути, «Автомобилист» остался без первого звена. Последние четыре матча по одному игроку основного состава теряем»

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Директор «Автомобилиста» высказался о ситуации с травмами в клубе.

«Безусловно, нам очень жаль, мы за последние четыре матча по одному игроку основного состава теряем. С «Сибирью» травму получил защитник Джесси Блэкер, с «Куньлунем» мы лишились Павла Куликова – центра сдерживающего звена.

С «Ак Барсом» травмировался Да Коста, с «Салаватом» – Широков.

Это мы еще молчим, что летом потеряли на длительный срок Макеева. По сути, «Автомобилист» остался без первого звена. Что поделать, будем работать дальше», – сказал Максим Рябков.

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