Рябков о травмах: «По сути, «Автомобилист» остался без первого звена. Последние четыре матча по одному игроку основного состава теряем»

Директор высказался о ситуации с травмами в клубе.

«Безусловно, нам очень жаль, мы за последние четыре матча по одному игроку основного состава теряем. С «Сибирью» травму получил защитник , с «Куньлунем» мы лишились Павла Куликова – центра сдерживающего звена.

С «Ак Барсом» травмировался Да Коста, с «Салаватом» – Широков.

Это мы еще молчим, что летом потеряли на длительный срок Макеева. По сути, «Автомобилист» остался без первого звена. Что поделать, будем работать дальше», – сказал Максим Рябков.