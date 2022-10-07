Форвард «Автомобилиста» Волк выбыл на 2 месяца после удара коленом в колено от Адамчука из «Ак Барса». У него 5+13 в 15 играх

Форвард Кертис Волк выбыл на 2 месяца из-за травмы.

Игрок ударил нападающего коленом в колено во время вчерашнего матча команд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Защитник казанцев был удален до конца игры. Победа в ней осталась за «Автомобилистом» (2:1 ОТ).

– Будет здорово, если через пару месяцев Волк снова будет играть. Ориентировочные сроки возвращения – два месяца, поэтому мы рассчитываем на его возвращение к началу декабря.

– Ждете сурового наказания Адамчука? На видео момент выглядит страшно.

– Думаю, дисциплинарные инстанции КХЛ разберутся с этим поступком, – сказал директор клуба из Екатеринбурга Максим Рябков.

В 15 матчах сезона 29-летний игрок набрал 18 (5+13) очков.