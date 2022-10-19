WADA не будет подавать апелляцию на решение ИИХФ по Ничушкину
WADA не будет подавать апелляцию на решение ИИХФ о снятии обвинений с Валерия Ничушкина.
«Как и во всех подобных вопросах, WADA тщательно изучило это дело и решило не использовать свое право на апелляцию на решение ИИХФ», – сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства.
Напомним, в ноябре 2021 года стало известно, что нападающий «Колорадо» может быть отстранен от международных соревнований на 4 года.
18 октября Федерация хоккея России сообщила, что ИИХФ не будет инициировать дисквалификацию Ничушкина за нарушение антидопинговых правил.
Комментарии