Юрий Новиков: «С Ничушкина снято черное пятно, мы этому рады. Такие ребята, как он, служат всему мировому хоккею»

Юрий Новиков высказался о том, что сняла обвинения с Валерия Ничушкина.

Игрока обвиняли в нарушении антидопинговых правил.

«Конечно, мы понимаем, что есть законы. И эти законы надо соблюдать. Никто не говорит, что в этом мире все идеальны. Но законов нужно придерживаться. Это касается как спорта, так и жизни.

Если человек провинился, то нужно объяснить, почему он это сделал, и постараться ему помочь, чтобы снизить меру наказания. Но бывают ситуации, когда обвинение несет голословный характер. Дескать, я там что-то увидел, услышал, а фактов никаких нет.

И мы сейчас говорим не с позиции человека, которого обвинили в том, в чем он не виноват. У всех бывают ошибки, но мы стараемся быть законопослушными. Мы никогда не говорим, что мы самые умные и пушистые. У меня есть примеры, когда наши спортивные организации занимали правильную и принципиальную позицию, которая где-то даже противоречила нашим же интересам. Но, если нас обвиняют, то нужно доказать и показать, и тогда мы согласимся.

Ситуация с Ничушкиным – спорная, и тут мы обязаны занимать сторону нашего гражданина и отстаивать его интересы. Очень хорошо, что все эти вопросы сняты. Ничушкин прекрасно провел тот сезон. Надеюсь, что он будет радовать нас и в этом году.

Такие ребята, как Валерий, служат не только своему клубу, но и всему мировому хоккею и спортивному сообществу. Люди должны понимать, насколько важен любой спортсмен, который выходит на международную арену. Пожелаем Ничушкину дальнейших успехов и отметим международные организации за то, что они правильно подходят к таким спорным ситуациям.

С Валеры снято черное пятно, и мы этому рады. Если иностранный спортсмен попадет в такую ситуацию, мы будем ему сочувствовать и говорить о справедливости. Ведь мы за честные соревнования и конкуренцию», – сказал заслуженный тренер России.