Депутат Свищев: «Ничушкин смог отстоять свое честное имя. Россия подтверждает неприятие достижения результатов с помощью допинга»

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Депутат Дмитрий Свищев высказался о том, что ИИХФ сняла обвинения с Валерия Ничушкина.

Игрока обвиняли в нарушении антидопинговых правил.

«Поздравляю Ничушкина, это хорошая новость. Спортсмен смог отстоять свое честное имя.

Россия подтверждает свое неприятие достижения результатов с помощью запрещенных препаратов, в простонародье – допинга. Пример Ничушкина доказывает, что если ты чувствуешь свою правоту, то необходимо продолжать работу с адвокатами, своей командой и тренерами и доказывать свою невиновность. И это сделать вполне возможно.

Мы помним и другие примеры российских спортсменов, которые выходили победителями из судебных споров с ВАДА», – сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту.

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