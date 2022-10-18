Владислав Третьяк: «Русские в хоккее побеждают без фармакологии. ФХР создала чистую систему, мы не кормим игроков допингом»

прокомментировал решение ИИХФ снять обвинения с .

Игрока обвиняли в нарушении антидопинговых правил.

«Хочу подчеркнуть, что абсолютно все успехи и победы наших сборных всегда были чистыми. Мы никогда не допустим, чтобы ради достижения результата использовались запрещенные препараты. Это принципиальная позиция Федерации хоккея России.

Мы никогда не кормили, не кормим и не будем кормить хоккеистов сборных команд России допингом. ФХР создала чистую и честную систему, в которой национальные команды добывают титулы и медали исключительно спортивными методами. Русские в хоккее побеждают без фармакологии.

И я очень рад, что чистоту и честность российского хоккея признали в том числе и компетентные международные органы. приняла абсолютно справедливое решение. И тем самым подтвердила, что нет поводов подозревать сборную России в играх с допингом.

Мы продолжим работу, которая позволяет добиваться громких международных побед законными методами. И, конечно, всегда будем рады видеть Валерия Ничушкина в свитере национальной команды. Это великолепный игрок, который способен усилить сборную на любом самом престижном и статусном международном турнире», – заявил президент .