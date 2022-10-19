Вячеслав Фетисов поделился мыслями об .

В матче с «Ванкувером» (6:4) россиянин забросил 781-ю и 782-ю шайбы в чемпионатах . Он по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только (894) и Горди Хоу (801).

«Саша качественно готовился к этому сезону. Мы много общались этим летом. Он нацелен на хороший сезон. Самое главное, чтобы не было травм.

Все за него переживаем, болеем. У него все хорошо с формой. Побить рекорд Гретцки для него – миссия, а не цель! Этот рекорд Гретцки был незыблем. Думаю, что Саша будет делать все, чтобы добиться этого результата», – сказал двукратный олимпийский чемпион.