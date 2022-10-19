Фетисов об Овечкине: «Побить рекорд Гретцки для него – миссия. Думаю, Саша будет делать все, чтобы добиться этого результата»

Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Вячеслав Фетисов поделился мыслями об Александре Овечкине.

В матче с «Ванкувером» (6:4) россиянин забросил 781-ю и 782-ю шайбы в чемпионатах НХЛ. Он по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

«Саша качественно готовился к этому сезону. Мы много общались этим летом. Он нацелен на хороший сезон. Самое главное, чтобы не было травм.

Все за него переживаем, болеем. У него все хорошо с формой. Побить рекорд Гретцки для него – миссия, а не цель! Этот рекорд Гретцки был незыблем. Думаю, что Саша будет делать все, чтобы добиться этого результата», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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