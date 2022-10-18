Кожевников о первых голах Овечкина в сезоне: «Курочка по зернышку клюет. Рад за Сашу, он бомба»

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Александр Кожевников оценил игру Александра Овечкина и Артемия Панарина.

В матче с «Ванкувером» (6:4) Овечкин забросил 781-ю и 782-ю шайбы в чемпионатах НХЛ. Он по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801). Всего на счету россиянина 5 (2+3) баллов в 4 играх сезона-2022/23.

Панарин занимает первое место в списке бомбардиров сезона с 10 (2+8) очками в 4 матчах.

«Надо сначала Горди Хоу обойти, а потом Саша возьмется за Уэйна Гретцки. Курочка по зернышку клюет. Рад за Сашу, он бомба, приближается потихоньку, но он и должен это делать. Овечкин и раньше начинал не так результативно, а заканчивал сезон с 50 шайбами и выше.

Панарин – великий игрок, техничный очень, у него хороший пас. У него не такой мощный бросок, зато точный.

Дай бог, чтобы ребята продолжали, прославляли Россию», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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