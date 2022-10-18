считает, что хорошо начал сезон-2022/23.

Капитан забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в матче с «Ванкувером» (6:4). Всего на его счету 5 (2+3) баллов в 4 играх сезона.

«Рад, что Александр смог отличиться в этом сезоне.

Долго не забивал? Главное – показывать свое мастерство в течение всего сезона. Он хорошо начал этот сезон», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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